ترامب: سنرسل أسرى "داعش" إلى بلادهم إذا رفضت الدول الأوروبية التي يحملون جنسياتها أخذهم

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ترامب: سنرسل أسرى "داعش" إلى بلادهم إذا رفضت الدول الأوروبية التي يحملون جنسياتها أخذهم