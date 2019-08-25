الجيش الإسرائيلي ينشر منظومة القبة الحديدية شمالي البلاد

قال الجيش الإسرائيلي، إنه نشر بطاريات منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تحسبا لأي رد إيراني.

موسكو - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد: "الجيش الإسرائيلي ينشر بطاريات منظومة القبة الحديدية شمال إسرائيل تحسبا لأي رد إيراني".

وأعلن الجيش السوري، مساء السبت، أن دفاعاته الجوية تصدت لهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، مؤكدا أنه تم إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان: "إنه تم إحباط عملية إرهابية خطط لتنفيذها فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية ضد أهداف إسرائيلية".

وأضاف البيان: "أغارت مقاتلات جيش الدفاع على عدد من الأهداف الإرهابية في قرية عقربا جنوب شرق دمشق".

وأوضح البيان: "أن الغارة جاءت ضد نشطاء فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية حرصت، في الأيام الأخيرة، على تنفيذ عملية إرهابية ضد أهداف إسرائيلية انطلاقا من الأراضي السورية".

وتصدت مضادات الدفاع الجوي السورية لأهداف معادية في سماء دمشق، وتمكنت من إسقاط الصواريخ المعادية قبل أن تصل إلى أهدافها، بحسب مراسل "سبوتنيك" في سوريا.

وأضاف أن المضادات الجوية تمكنت من إسقاط عددا من الصواريخ الإسرائيلية بعد التعامل معها في سماء المنطقة الجنوبية الغربية لسوريا.

وقال مراسل "سبوتنيك": "إن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا حتى الآن والدفاعات الجوية السورية تواصل تصديها الكثيف في سماء سماء القسم المحرر من الجولان أقصى جنوب غرب سوريا عند المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل".

وقال مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": "إنه في تمام الساعة الحادية عشر والنصف، رصدت وسائط دفاعنا الجوي أهدافا معادية قادمة من فوق الجولان باتجاه محيط دمشق"، مضيفا: "على الفور تم التعامل مع العدوان بكل كفاءة وحتى الآن تم تدمير غالبية الصواريخ الإسرائيلية المعادية".