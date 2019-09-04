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21:37 04 سبتمبر/ أيلول 2019
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    مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا

    نيبينزيا: مجلس الأمن أظهر إجماعا بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا

    © Sputnik . Nancy Sisil
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    قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الأربعاء، إن مجلس الأمن يدعو بالإجماع للالتزام الصارم بحظر إمدادات الأسلحة المفروض على ليبيا.

    وأكد نيبينزيا في تصريح أدلى به للصحفيين عقب اجتماع لمجلس الأمن بشأن ليبيا "لقد أظهر المجلس إجماعا. الجميع متفقون على أن النزاع (في ليبيا) لا يمكن حله عسكريا... ينبغي على جميع الأطراف وقف الأعمال القتالية في أقرب وقت ممكن وإعلان وقف إطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".

    وأضاف نيبنزيا بأن "روسيا تعتقد أن هناك حاجة ملحة للامتثال لحظر إمدادات الأسلحة المفروض بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي".

    وتابع نيبينزيا "موقفنا الرسمي واضح - يجب الالتزام الكامل بحظر إمدادات الأسلحة من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك والأطراف الخارجية".

    كما أشار نبينزيا إلى أن أعضاء مجلس الأمن قد قيموا بشكل إيجابي مقترحات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، بما في ذلك توسيع تفويض بعثة الأمم المتحدة في هذا البلد.

    وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طاهر السيالة
    © Photo / وزارة الخارجية الليبية لحكومة الوفاق
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    وقال "تم تلقي المقترحات بشكل إيجابي. لست متأكدًا من أننا في المستقبل القريب سنكون قادرين على حل هذه المشكلة تمامًا، ولكن بالطبع تم سماع رسالة سلامة وستؤخذ في الاعتبار فيما يتعلق برأيه عن أن تفويض البعثة لا يسمح له في الوقت الحالي في أداء واجباته، التي يرغبون أن يفي بها" .

    ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، خلال اجتماع مجلس الأمن، في وقت سابق، إلى إدراج بند إضافي لمهمة منظمة الدعم في ليبيا. ويقترح سلامة، أن يتيح البند الجديد للبعثة تقديم دعم واسع النطاق للأطراف في مسألة وقف إطلاق النار أو في ضوء أي شكل آخر من أشكال وقف إطلاق النار وفقًا لاتفاقات الطرفين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, حظر الأسلحة, مجلس الأمن, الأمم المتحدة, فاسيلي نيبينزا
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