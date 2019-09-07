مدير المؤسسة العامة للمعارض السورية: مليون و472 ألف زائر لـ"دمشق الدولي"

أغلق معرض دمشق الدولي، مساء أمس الجمعة، أبوابه أمام زواره بعد 10 أيام من الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي حفلت بها الدورة 61 للمعرض.

وقال المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية، غسان الفاكياني، لوكالة "سبوتنيك": "المعرض استقبل خلال أيامه العشرة مليون و472 ألف شخص".

وأضاف الفاكياني أن "38 دولة شاركت في الدورة 61 من معرض دمشق الدولي، وبلغ عدد الشركات المشاركة 1700 شركة بزيادة ما يقارب 500 شركة عن الدورة الماضية ووصلت المساحات المشغولة إلى أكثر من 100 ألف مربع في حين كانت العام الماضي 93 ألف متر مربع".

وقال "زادت أعداد الشركات الإيرانية الموجودة هذا العام إلى أكثر من 60 شركة والشركات الجزائرية إلى 18 والروسية إلى 16 شركة من مختلف مناطق الاتحاد الروسي فيما سجلت 7 شركات برتغالية مشاركتها الأولى في معرض دمشق الدولي وهناك الكثير من الدول الأخرى".

وتابع الفاكياني "شهد المعرض توقيع اتفاقيات وعقود، وهناك عقود تم التواصل والتنسيق بشأنها وسيتم إبرامها والتوقيع عليها بعد مدة من انتهاء المعرض".

وجرى خلال المعرض انعقاد الملتقى الثالث لرجال الأعمال السوري الروسي بمشاركة رجال أعمال سوريين وروس وتم خلاله بحث آفاق الاستثمار والتبادل الاقتصادي والتجاري وسبل تطويره بين البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية والزراعية في سورية ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار.

كما وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية ثلاثة عقود مع شركات روسية في مجال استكشاف النفط والغاز .

وتم أيضاً خلال المعرض انعقاد ملتقى “الاستثمار والفرص الاستثمارية في قطاعات النقل” بحضور عدد من الشركات العربية والأجنبية التي طرحت المشاريع الاستثمارية الموجودة لديها بمختلف قطاعاتها بالإضافة لأهم الفرص الاستثمارية بمجال السكك الحديدية والطرق والنقل البحري.

كما وقعت مؤسسة الحاجي لتصدير الخضراوات والفواكه مع البيت السوري في جمهورية القرم الروسية اتفاقية لتصدير كميات من الخضراوات والفواكه وزيت الزيتون بقيمة 2 مليون دولار.