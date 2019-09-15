تونس… حملة القروي: مرشحنا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية

قال المتحدث باسم المرشح الرئاسي التونسي المحتجز نبيل القروي، إن مرشحه وصل إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، إن المتحدث باسم نبيل القروي المرشح الرئاسي المحتجز وقطب الإعلام بتونس، أعلن إن القروي تأهل لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة.

وأضاف حاتم مليكي، المتحدث باسم القروي، في تصريح للصحفيين، إن التونسيين قد قالوا كلمتهم ويرغبون في التغيير مشيرا إلى ضرورة احترام إرادة الشعب.

وقالت حملة القروي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن الحملة الانتخابية تتقدم بالشكر، للشعب التونسي، على تصديه للظلم ووقوفه إلى جانب نبيل القروي في سجنه.

وأوضح البيان: "نشكر الشعب التونسي على انتصاره لصناديق الاقتراع خيارا للتغيير والديمقراطية".

وتابع: "نشكر كل من شارك في هذه المحطة الانتخابية ومنحنا صوته".

يتبع...