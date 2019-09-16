القبض على "ماسح أحذية" يتاجر بالأعضاء البشرية في مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على ماسح أحذية؛ لاتجاره في الأعضاء البشرية.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الأهرام"، تأكدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، اشتراك أحد الأشخاص مع آخرين بالوساطة والاتجار في الأعضاء البشرية مستغلين فقر وحاجة بعض المواطنين للمال.

وأوضحت التحريات أن ذلك الشخص يعمل "ماسح أحذية"، ويتوسط في بيع الأعضاء البشرية وأنه دائم الحديث مع الأشخاص من ذوى الحاجة وبائعي السلع البسيطة بمنطقة الإسعاف لحثهم على بيع أعضائهم البشرية واتفاقه مع شخص آخر على بيع كليته مقابل 20 ألف جنيه.

باستدعاء الأخير، أقر بصحة تلك المعلومات وأضاف بأن الأول اصطحبه لإحدى الشقق بمنطقة النهضة بالسلام خاصة بأحد الأشخاص وشركائه في بيع الأعضاء للإقامة بها لحين الانتهاء من إجراء الفحوصات وإجراء العملية.

غير أن التحاليل أثبتت عدم سلامته لنقل كليته لإصابته بفيروس "C"، وأضاف بأن المذكورين أجبروه على التوقيع على إيصال أمانة على بياض لمنعه من المغادرة قبل إجراء العملية.

وتم ضبط المتهم الأول "ماسح الأحذية" مواليد 1970، وأقر بصحة قيامه بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية.