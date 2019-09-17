بعد تحذيرات الأمم المتحدة... إندونسيا تحارب زواج القاصرات

أقر البرلمان الإندونيسي تعديلا على قانون الزواج للحد من ظاهرة زواج القاصرات التي تعاني منها البلاد.

وعدل القانون لرفع السن التي يسمح عندها بتزويج الفتيات بثلاث سنوات ليصل إلى 19 عاما، وهي خطوة رحب بها نشطاء باعتبارها تدفع باتجاه الحد من زواج القاصرات في البلد، بحسب وكالة "رويترز".

وفي بيان نشر على موقع البرلمان الإندونيسي جاء أن جميع الفصائل الممثلة وافقت على التعديل في جلسة كاملة.

وإندونيسيا واحدة من أكثر عشر دول في العالم تزويجا للقاصرات وفقا لحملة "فتاة لا عروس".

وتزوج واحدة من كل أربع بنات في إندونيسيا قبل أن تبلغ 18 عاما من عمرها وفقا لتقرير هيئة الإحصاء الإندونيسية لعام 2016 ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف".

وتقول "اليونسيف" إنه على الرغم من أن التقدم التعليمي والاقتصادي ساهما في الحد من انتشار زواج الأطفال في إندونيسيا، فإن هذا التوجه ثبت بين عامَي 2008 و2015، وتظهر الإحصاءات الحكومية أنه خلال عام 2012 فقط تزوجت أكثر من 1.3 مليون فتاة قبل سن البلوغ.

وبحسب بيانات اليونسيف، فإن إندونيسيا تصنف في المرتبة السابعة ضمن البلاد التي تسجل أعلى معدلات زواج أطفال على مستوى العالم، وذلك على الرغم من أن زواج الأطفال في إندونيسيا مازال أقل شيوعاً مقارنة بمناطق في جنوب آسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.