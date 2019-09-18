بالفيديو... لحظة إطلاق النار على سيدة فلسطينية شمالي القدس

أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار على سيدة فلسطينية، بعد الاشتباه في أنها ستقوم بعملية طعن ضد جنود إسرائيليين.

وقامت عناصر من القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، بإطلاق النار على سيدة فلسطينية عند حاجز قلنديا العسكري، شمالي القدس، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

ولفت الوكالة إلى أنه تم اعتقال السيدة بعد إطلاق النار عليها، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

ونقلت وكالة "معا"، عن وسائل إعلام إسرائيلية، أن القوات الأمنية الإسرائيلية ادعت أن سيدة فلسطينية، 50 عاما، حاولت تنفيذ عملية طعن ضد عناصرها على الحاجز، فأطلقوا النار عليها، بينما تم إعلان وفاتها في وقت لاحق.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان، قولهم إن السيدة الفلسطينية تعرضت لعملية إطلاق نار من قبل قوة عسكرية على الحاجز؛ مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر، قبل أن يتم إعلان وفاتها.

ونشرت الوكالة الفلسيطينية مقطع فيديو، يرصد لحظة إطلاق النار على السيدة الفلسطينية، حسبما ذكرت.