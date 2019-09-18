سفارة روسيا تنفي ما تناولته الصحافة الأفغانية حول مساعدة "طالبان"

موسكو- سبوتنيك. وقالت السفارة الروسية في كابول، في بيان لها بهذا الشأن نشرته في صفحتها الرسمية بشبكة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي: "على خلفية الزيارة الأخيرة لوفد مكتب طالبان في قطر إلى موسكو، لفتت السفارة الروسية في كابول الانتباه إلى ما ظهرت في الصحافة الأفغانية من اتهامات أخرى خالية من الصحة تماما وهي تشير إلى قيام روسيا بتقديم مساعدة لحركة طالبان الأفغانية".
ولفتت السفارة الانتباه إلى حقيقة أنه في نفس هذا اليوم، 15 سبتمبر عام 2019 ، نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "اطلاعت-أيه-روز" مقالا آخر يتميز بتوجه معاد لروسيا. تحت عنوان: "روسيا هي "المستفيد" الرئيسي من فشل المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان".
وأشارت السفارة إلى أن "السفارة تميل إلى اعتبار الحادثين" عملية تلفيق مدبرة" تهدف إلى تشويه موقف موسكو البنّاء من بناء أفغانستان مسالم ومستقر وفقًا لتطلعات الشعب الأفغان واحتياجاته.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تأمل باستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وطالبان، وإبرام اتفاق بينهما في أقرب وقت ممكن.
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