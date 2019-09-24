بالفيديو... أهداف برشلونة وفياريال (2-1) في الدوري الإسباني

وخيم على انتصار برشلونة مشهد علاج لاعبه البارز ليونيل ميسي لفترة طويلة على أرض الملعب، جراء إصابة في الفخذ في الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله خلال الاستراحة بالجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.
اهداف برشلونة ٢-١ فياريال ( اهداف عالمية 😍😱 ) HD#برشلونه_فياريالpic.twitter.com/E2dep5UyLL— KingGoalsHD (@kingoals_hd) September 24, 2019
ووضع أنطوان جريزمان برشلونة في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة السادسة بعد أن أفلت من رقيبه ليلمس الكرة عقب ركلة ركنية نفذها ميسي.
وضاعف البرازيلي أرتور النتيجة بتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة، وبدا أن الفريق القطالوني في طريقه لتجاوز متاعبه في الفترة الأخيرة.
برشلونة 2 × 1 فياريال | اهداف المباراة بصوت المعلق الكبير رؤوف خليف مشاهدة ممتعه للجميع 😍😍👏👏 pic.twitter.com/SRgbcIVjcT— مجنووووووون كورة (@qSgJbtKQcaNXkOe) September 24, 2019
لكن مارك-أندريه تير شتيجن حارس برشلونة أساء تقدير تسديدة بعيدة المدى من كازورلا ليسمح للفريق الزائر بالعودة لأجواء المباراة، قبل أن يحافظ برشلونة على تفوقه ويرفع رصيده إلى عشر نقاط من ست مباريات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)