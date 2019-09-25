ارتفاع عدد قتلى زلزال باكستان إلى 37 شخصا

قال محمد الطيب، من شرطة مدينة ميربور الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن عدد قتلى زلزال باكستان ارتفع إلى 37 شخصا.

وذكر طيب إن القتلى بينهم رجال ونساء وأطفال.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن زلزالا بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر، هز شمال البلاد، مما أدى إلى مقتل وجرح العشرات، من بينهم أطفال، وفق ما أعلنت الشرطة الباكستانية.

A powerful #earthquake of magnitude 5.8 shook #Pakistan-administered #Kashmir and other areas in the eastern #Punjab province on Tuesday, killing at least 24 people and injuring more than 450 while rescue operations get underway https://t.co/16SCMYQl2X pic.twitter.com/PXKMbRwvhq — Arab News Pakistan (@arabnewspk) September 25, 2019

​وقال مساعد رئيس المحققين في مدينة ميربور في كشمير الباكستانية، ساردار غولفاراز، إن "19 شخصا قتلوا على الأقل وأكثر من 300 أصيبوا" من جراء الهزة التي ضربت المنطقة، أمس.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قد ذكرت أن الزلزال وقع على بعد 23 كيلومترا شمالي جيلوم في باكستان. وتقع جيلوم في شمال شرقي باكستان، على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة إسلام أباد.