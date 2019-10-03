السفير الألماني بالقاهرة: هذا ما تتميز به مصر في برلين عن باقي الدول

تحدث السفير الألماني في القاهرة سيريل نون عن الدول التي تتمتع بصورة مشرقة وإيجابية في ألمانيا.

وأقام السفير احتفالا في مقر إقامته بالقاهرة بيوم الوحدة الألمانية، واستقبل مئات من الضيوف المصريين والأجانب البارزين من مختلف المجالات.

وقال نون في كلمة قصيرة إنه بالرغم من أنه تولى منصبه منذ عدة أسابيع، إلا أنه سعيد بالإقامة فى مصر، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

في أجواء مليئة بالبهجة، احتفلت السفارة الألمانية بالقاهرة -اليوم باليوم الوطني الألماني. pic.twitter.com/tdwu1mKQ6c — German Embassy Cairo (@GermanEmbCairo) October 2, 2019

​وأضاف السفير: "قليلا من الدول تتمتع في ألمانيا بصورة مشرقة وإيجابية وأن مصر في مقدمة هذه الدول، فالجميع يعرف التاريخ العريق لهذه الدول الرابضة على ضفتى نهر النيل".

وتابع السفير: "يربط بلدينا عدة جسور وشراكات، وإنه لمن دواعي سروري أن نحتفل الليلة بمرور 40 عاما على قيام التوأمة بين مدينة القاهرة وشريكتيها الألمانيتين، مدينة فرانكفورت ومدينة شتوتغارت"

​وكان شعار حفل هذا العام هو "٤٠ عاما من الصداقة" بمناسبة مرور 40 عاما على التوأمة بين مدينتى القاهرة وفرانكفورت".

وبدأ الاحتفال بعزف فرقة موسيقية حضرت خصيصا من فرانكفورت، ثم بالنشيد الوطني الألماني والسلام الجمهوري.

أول تصريح للسفيرالألماني الدكتورسيريل نون

عقب بدء مهام منصبه الجديد وبمناسبة بدء عمله سفيراً بالقاهرة.🇩🇪🇪🇬

للمزيد: https://t.co/EeWCL97jgY#التعاون_الألماني_المصري pic.twitter.com/gl4tZpIuHk — German Embassy Cairo (@GermanEmbCairo) August 9, 2019

​وتسلم نون مهامه منصبه في أغسطس/ آب الماضي، خلفا للسفير يوليوس جيورج لوي، الذي شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر منذ أغسطس/ آب 2015 وحتى بلوغه سن التقاعد في يونيو/حزيران 2019.

وأشاد سفير ألمانيا لدي مصر، الدكتور/ سيريل چان نون، في الإحتفالية بالتعاون القوي بين مصر وألمانيا. صرح السفير:"يربط بلدينا عدة جسور وشراكات،وإنه لمن دواعي سروري أن نحتفل الليلة بمرور40 عاما على قيام التوأمة بين مدينة القاهرة وشريكتيها الألمانيتين ، مدينة فرانكفورت ومدينة شتوتجارت https://t.co/tdt63wLAFv — German Embassy Cairo (@GermanEmbCairo) October 2, 2019

​والتحق سيريل نون بالسلك الدبلوماسي في عام 1985، حيث عمل في ديوان عام وزارة الخارجية الألمانية وبديوان المستشارية الاتحادية الألمانية وفي سفارة ألمانيا في طهران وروما وبالممثلية الألمانية الدائمة لدى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي تل أبيب، كما أنه شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في إسلام آباد.

وفي الفترة من يوليو/ تموز 2017 حتى يونيو 2019، شغل منصب سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق.