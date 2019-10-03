كوريا الجنوبية... مقتل 6 وفقدان العشرات بسبب إعصار "ميتاج"

ووفقا لوكالة "يونهاب"، يخشى أن تزداد الخسائر في الأرواح، حيث يُفترض أن أربعة أشخاص قد دُفنوا بسبب انهيار أرضي في مدينة بوسان الجنوبية، وفقا للسلطات.
تسبب الإعصار المتوسط القوة، في أمطار غزيرة ورياح قوية على المناطق الجنوبية حتى قبل وصوله إلى أراضي البلاد. وسجلت الأمطار في العديد من المناطق منسوب مياه قياسي.
وقالت الهيئة: "يتوقع استمرار هبوط الأمطار الغزيرة إلى وقت متأخر من اليوم على المناطق الساحلية الشرقية في إقليم كانغ-وون وكذلك على جزيرتي ولرونغ ودوكدو، على الرغم من أن الإعصار وصل إلى البحر الشرقي".
وتم تعليق رحلات قطار مخصص لمشاهدة الأماكن السياحية في بونغهوا شمال إقليم كيونغ-سانغ بسبب انهيار أرضي، بالإضافة إلى غلق عشرات الطرق بسبب الأمطار.
وانتظمت رحلات الطيران مجددا صباح اليوم، بيد أن 100 طريق مائي لا تزال مغلقة، وفقا للسلطات.
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