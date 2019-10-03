كوريا الجنوبية... مقتل 6 وفقدان العشرات بسبب إعصار "ميتاج"

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن إعصار "ميتاج" الذي ضرب الأجزاء الجنوبية والشرقية من كوريا الجنوبية وصاحبته أمطار غزيرة ورياح قوية، تسبب في مقتل ستة أشخاص وفقدان العديدين.

ووفقا لوكالة "يونهاب"، يخشى أن تزداد الخسائر في الأرواح، حيث يُفترض أن أربعة أشخاص قد دُفنوا بسبب انهيار أرضي في مدينة بوسان الجنوبية، وفقا للسلطات.

ضرب الإعصار الـ18 لهذا الموسم المدينة الساحلية الصغيرة "هينام" والواقعة جنوب غربي البلاد، ليل الأربعاء، ليواصل طريقه فيما بعد نحو بحر الشرق، اليوم الخميس، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية.

تسبب الإعصار المتوسط القوة، في أمطار غزيرة ورياح قوية على المناطق الجنوبية حتى قبل وصوله إلى أراضي البلاد. وسجلت الأمطار في العديد من المناطق منسوب مياه قياسي.

وقالت الهيئة: "يتوقع استمرار هبوط الأمطار الغزيرة إلى وقت متأخر من اليوم على المناطق الساحلية الشرقية في إقليم كانغ-وون وكذلك على جزيرتي ولرونغ ودوكدو، على الرغم من أن الإعصار وصل إلى البحر الشرقي".

وتم تعليق رحلات قطار مخصص لمشاهدة الأماكن السياحية في بونغهوا شمال إقليم كيونغ-سانغ بسبب انهيار أرضي، بالإضافة إلى غلق عشرات الطرق بسبب الأمطار.

وانتظمت رحلات الطيران مجددا صباح اليوم، بيد أن 100 طريق مائي لا تزال مغلقة، وفقا للسلطات.