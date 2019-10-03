قوة خاصة إسرائيلية تنفذ عملية شمال رام الله

نفذت قوة خاصة إسرائيلية، اليوم الخميس، عملية نوعية شمال مدينة رام الله.

رام الله – سبوتنيك. قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" إن قوة خاصة إسرائيلية ، اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من قرية كوبر شمال مدينة رام الله

وأوضح شاهد العيان "اقتحمت قوة خاصة إسرائيلية قرية كوبر واعتقلت ثلاثة شبان من البلدة وأطلقت الرصاص الحي في الهواء".

وأضاف "تنكرت القوة بمركبة مدنية وبلباس مدني واختطفت الشبان بسرعة كبيرة".

ودفع الجيش الإسرائيلي بقواته إلى البلدة التي حاصرها وأمن خروج القوة الخاصة منها.