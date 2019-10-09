"سبوتنيك عربي" الروسية تطلق صفحتها الرسمية على "تلغرام"

أطلقت وكالة "سبوتنيك عربي" الروسية صفحتها الرسمية على تطبيق "تلغرام"، سعيا منها لنشر رسالتها الموضوعية من خلال نقل الأخبار والأحداث بطريقة أسرع ولتكون بدورها متوفرة للقارئ العربي بطريقة تمتاز بالسهولة وحرية الاختيار.



بشعار "نكشف ما يخفيه الآخرون" ستسعى وكالة "سبوتنيك" عبر صفحتها الرسمية على "تلغرام" إيصال المعلومة للقارئ العربي بشكل جديد وبطريقة مغايرة للأسلوب الإعلامي المعتاد من خلال نقلة نوعية جديدة في الإعلام الإلكتروني يتميز بالسرعة

© Sputnik . Mohamed Mostafa تيليغرام سبوتنيك

أبرز ما سيميز قناة "سبوتنيك عربي" على "تلغرام" أنها ستقوم بإصدار نشرات إخبارية قصيرة بالإضافة إلى العواجل وأبرز الأحداث على الساحة الدولية، كما ستتضمن القناة عرضا واسعا لمختلف المعلومات والإحصاءات عبر البيانات المصورة ونشر مقاطع فيديو بشأن مواضيع مختلفة.

كما ستتيح القناة للقارئ العربي فرصة إبداء الرأي والمشاركة عبر التصويت على مختلف القضايا المستجدة على الساحة العربية والدولية.