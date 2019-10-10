رئيس المخابرات السرية البريطانية يلتقي مدير الاستخبارات الإثيوبية

قال جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، إن مدير الجهاز التقى رئيس المخابرات السرية البريطانية، مشيرا إلى أنه جرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الأمنية المشتركة.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المدير العام لجهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي ديميلاش جبرميكائيل، التقى، أمس الأربعاء، بالسير أليكس يونغر، رئيس المخابرات السرية البريطانية.

وأضافت أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية الحالية وتهديد الإرهاب في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي.

وذكرت أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني، قال إن الجانبين اتفقا على توحيد الجهود وتبادل المعلومات لاحتواء تهديد الإرهاب من خلال ردع أنشطة الشباب وجماعات "داعش" الإرهابية العاملة في القرن الأفريقي.

وقال ديميلاش، للسير أليكس يونغر، إن جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي يخضع للإصلاحات، وأنه يجري تعديل الأطر القانونية لإنجاز مهمته بشكل أفضل، بحسب "إينا"، بينما قال السير أليكس يونغر، إنهم ناقشوا سبل التعاون بين المؤسستين في عملية مكافحة الإرهاب.

وأثنى رئيس المخابرات السرية البريطانية، على التدابير التي اتخذتها إثيوبيا مؤخرا ضد الجماعات الإرهابية.

وأضاف: "سنشارك تجربتنا وسنوفر الدعم لبناء القدرات للإصلاحات، التي يجريها جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي".