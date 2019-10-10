مانتوروف: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر يوقعان اتفاقية منطقة التجارة الحرة في 2020

أعلن وزير الصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، اليوم الخميس، أن الوزارة تتوقع إبرام اتفاق حول منطقة تجارة حرة، بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر، في منتصف عام 2020.

القاهرة- سبوتنيك. وقال مانتوروف للصحفيين، عقب نتائج الجولة الدورية من المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة: "كل هذا يتوقف على مدى سرعة الإجراءات الداخلية للبلدان (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي)، وحسب فهمي، في منتصف - نهاية العام المقبل، وهذه هي الفترة القصوى. أود التركيز على منتصف العام المقبل. وربما سيكون هناك تسريع في عملية إبرام الصفقة".

ويضم "الأسبوع الصناعي الكبير" أكثر من مئة من الشركات والشركات الرائدة. وسيكون الحدث التجاري الرئيسي هو المنتدى الصناعي الأفريقي بمشاركة وزيري الصناعة والتجارة الروسي والمصري، دينيس مانتوروف وعمرو نصار.

وفي إطار المعرض، سيتم عقد الاجتماع الثاني عشر للجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وفي الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر/تشرين الأول، ستعقد المؤسسة الحكومية للطاقة الذرية "روس آتوم" منتدى للموردين والمقاولين لمشروع بناء الضبعة.