جونسون: يجب وقف العملية العسكرية في شمال سوريا وبدء الحوار

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء كان واضحا في أن بريطانيا لا يمكنها تأييد العمل العسكري التركي، وحث الرئيس التركي على إنهاء الهجوم والدخول في حوار، وقال إن بريطانيا والشركاء الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم مفاوضات تفضي لوقف إطلاق النار".
وأكد جونسون أن تركيا شريك مهم لبريطانيا وحليف في الناتو، كما أشار إلى الدور المهم لتركيا في مكافحة "داعش"، ومساعدة اللاجئين السوريين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
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