جونسون: يجب وقف العملية العسكرية في شمال سوريا وبدء الحوار

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف العملية العسكرية في شمال سوريا والبدء في حوار، مشيرا إلى أن بريطانيا والشركاء الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم مفاوضات تفضي لوقف إطلاق النار.

لندن - سبوتنيك . وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه، إن "رئس الوزراء تحدث والرئيس التركي أردوغان هذا المساء وعبر له عن قلق بريطانيا البالغ تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا التي قال إنها قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني هناك وتقوض التقدم الذي أحرز ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى)".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء كان واضحا في أن بريطانيا لا يمكنها تأييد العمل العسكري التركي، وحث الرئيس التركي على إنهاء الهجوم والدخول في حوار، وقال إن بريطانيا والشركاء الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم مفاوضات تفضي لوقف إطلاق النار".

وأكد جونسون أن تركيا شريك مهم لبريطانيا وحليف في الناتو، كما أشار إلى الدور المهم لتركيا في مكافحة "داعش"، ومساعدة اللاجئين السوريين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".