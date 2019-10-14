"بشكل فوري"... دولة أوروبية تعلن وقف تصدير السلاح إلى تركيا

قال وزير الداخلية التشيكي يان هاماتشيك إن بلاده انضمت إلى بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي في وقف مبيعات السلاح والذخيرة إلى تركيا بسبب هجومها على الشمال السوري.

وقال الوزير عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" اليوم الاثنين، إن "جمهورية التشيك تعلق بشكل فوري تراخيص تصدير العتاد العسكري إلى تركيا".

Česká republika s okamžitou platností pozastavuje vývozní licence na vojenský materiál do Turecka. — Jan Hamáček (@jhamacek) ١٤ أكتوبر ٢٠١٩

​واتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض قيود على تصدير السلاح لتركيا لكنها لم تصل إلى حد فرض حظر شامل بالتكتل على دولة عضو في الحلف الأطلسي.

وقررت فرنسا وألمانيا تعليق المبيعات بينما قالت إيطاليا إنها ستنضم للحظر.

وندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بانتقاد الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية للعملية التركية، مطالبا بتمويل دولي "للمنطقة الآمنة" التي تعتزم أنقرة إقامتها في شمال شرقي سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وتحذر العديد من الدول من هذه العملية، وتعتبرها تهديدا للاستقرار والأمن في المنطقة، نظرا لاحتمالية فرار مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي الذين يحتجزهم الأكراد منهم هربا من منطقة شمال شرقي سوريا.