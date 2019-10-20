إعلام: اجتماع وزاري مصغر برئاسة الحريري لبحث الورقة الاقتصادية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، بأن اجتماعا وزاريا مصغرا سيعقد برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، في بيروت لبحث ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي اقترحها الحريري على الكتل النيابية المختلفة.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية أن رئيس الحكومة اللبنانية دعا إلى اجتماع وزاري مصغر لبحث الورقة الاقتصادية وإدخال التعديلات عليها، مشيرة إلى أن الاجتماع المصغر يمهد لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري.

ويشهد لبنان حركات احتجاج وتجمع مئات اللبنانيين في وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.

ودعا الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، ​حنا غريب​، اليوم الأحد، إلى إضراب عام شامل رفضا للورقة الإصلاحية التي قدمها الحريري ووافقت عليها كل الكتل النيابية في البرلمان اللبناني.

وأكد غريب خلال مشاركته في التظاهرات الشعبية في رياض الصلح أن "التحركات اليوم هي خارج الاصطفافات المذهبية والطائفية".