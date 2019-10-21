رئيس بوليفيا موراليس يتصدر الانتخابات الرئاسية بحصوله على 45.28 % من الأصوات

يتصدر الرئيس الحالي لبوليفيا، إيفو موراليس، الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أمس الأحد بحصوله على نسبة 45.28 بالمئة من أصوات الناخبين.

وبحسب بيانات المحكمة العليا للانتخابات في بوليفيا عقب فرز 83 بالمئة من أصوات الناخبين، حصل أقرب منافسيه مرشح المعارضة يمين الوسط كارلوس ميسا على 38.16 بالمئة من الأصوات.

وللفوز في الجولة الأولى من الانتخابات، ينبغي على المرشح الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات - أو ما لا يقل عن 40 بالمئة، ولكن بهامش 10 بالمئة من أقرب منافسيه.

Los resultados provisorios indican que Morales, el presidente de izquierda con mayor cantidad de años en ejercicio en América del Sur, deberá ir a un balotaje contra Mesa el 15 de diciembre https://t.co/8dm5swzWQZ — 24 HORAS (@diario24horas) October 21, 2019

وتعد النسبة التي حصل عليها موراليس الأسواء قياسا بالانتخابات السابقة، حيث حصل في الانتخابات الثلاثة السابقة، على نسبة 54 بالمئة و64 بالمئة و61 بالمئة.

يذكر أن موراليس يحكم بوليفيا منذ عام 2006.

وأدلى نحو 7 مليون شخص في بوليفيا يوم الأحد بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ويتنافس في هذه الانتخابات تسعة مرشحين أبرزهم الرئيس إيفو موراليس، ومرشح المعارضة يمين الوسط كارلوس ميسا، والسناتور الليبرالي أوسكار أورتيز.

وقالت المحكمة العليا للانتخابات فى بوليفيا، إن الانتخابات جرت بشكل طبيعي مع تسجيل حوادث بسيطة. كما يصوت الناخبون لاختيار 166 عضوًا في الكونغرس البوليفي.