جمعية مصارف لبنان: البنك المركزي اللبناني يوفر السيولة اللازمة لسداد الرواتب

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، اليوم الإثنين اجتماعا استثنائيا لمواكبة التطورات في البلاد بعد الاحتجاجات والتظاهرات التي عمت مختلف المناطق اللبنانية.

وأصدرت جمعية المصارف بيانا وجاء فيه: "على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض.

وأضاف البيان: "تذكر الجمعية بأن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة في مختلف المناطق وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الإتصال بمكاتب الإستعلام، أي مكاتب Call Centers التابعة لها".

كما تؤكد الجمعية أن الهم الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحّة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.

وتابع البيان: "في ظل استمرار التحرّكات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الثلاثاء في 29 تشرين الأول 2019".

ويشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال قطع الطرقات وإغلاق المـــرافق العامـــة، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة ورفضا لورقة الإصلاح التي أعلنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري.