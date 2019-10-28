"وصفه ترامب بالموهوب"... الكشف عن اسم "الكلب" المصاب في عملية مقتل البغدادي

رفض الجيش الأمريكي الكشف عن اسم كلب أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله.

وورد أن الكلب أصيب بجروح طفيفة بعد أن شارك في العملية يوم السبت، وفقا لوريترز.

ترامب يشيد بالكلب

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكلب في الخطاب الذي وصف فيه، أمس الأحد، وقائع الغارة. وقال ترامب إن الكلب "دخل النفق" الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف. ووصف الرئيس الأمريكي الكلب بأنه "جميل ولطيف وموهوب".

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019

ورفض رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي الإدلاء بأي معلومات عن الكلب في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين.

وقال ميلي "لن نكشف عن اسم الكلب في الوقت الحالي. لا يزال الكلب في مسرح العمليات". وأضاف "الكلب .. الكلب الذي يعمل في الجيش، أدى مهمة هائلة مثلما يفعل الجميع في مختلف المواقف". واستبعد ميلي نشر صور الكلب قريبا.

الكشف عن اسم الكلب

وكشف الصحفي العسكري في صحيفة نيوز ويك الأمريكية، جيمس لابورتا عن اسم الكلب، قائلا إنه علم من عدة مصادر في البنتاغون الأمريكي أن الكلب يدعى "كونان".

Multiple Defense Department sources have told me the dog’s name is Conan. https://t.co/efDmAsCbXb — James LaPorta (@JimLaPorta) October 28, 2019

​وحاولت الولايات المتحدة طويلا الوصول إلى البغدادي وعرضت مكافأة 25 مليون دولار لمن يساعدها‭‭‭ ‬‬‬في ذلك باعتباره زعيما لجماعة إرهابية سيطرت في وقت من الأوقات على مساحات شاسعة من أراضي العراق وسوريا، وأعلنت فيها قيام دولة مزعومة للخلافة.