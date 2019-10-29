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22:51 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    عسكري تابع لقوات الجيش العراقي

    تعزيزات أمنية تنتشر في محافظات وسط وجنوب العراق لمهام خاصة

    © AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE
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    أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول تعزيزات أمنية إلى بعض المحافظات في وسط، وجنوبي البلاد، لتأمين حياة المتظاهرين، والمنشآت، ومؤسسات الدولة من أي هجمات محتملة.

    وأوضح الناطق بإسم العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، حول انتشار قوات جهاز مكافحة الإرهاب، في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب التي تشهد اعتصامات منذ الخميس الماضي، قائلا: "واجب القوات، هو حماية المؤسسات الحكومية، والأهداف الحيوية، والمنشآت، وكي لا تسمح للبعض الذين يحاولون أن يحرقوا أو يخربوا".

    جنود من الجيش العراقي يحتفلون بيوم الجيش
    © AP Photo / Ali Abdul Hassan
    إحالة قادة كبار في الجيش العراقي إلى المحاكم العسكرية

    وأضاف رسول، بنفس الوقت هناك قوات حفظ القانون وهي مسؤولة عن حماية المتظاهرين، والمواطنين، من أي شخص يعبث في أمنهم سلامتهم.

    وبين رسول، أن القوات الأمنية موجودة أصلا، ممكن حصل تعزيز بالقوات في بعض المناطق التي تحتاج ببعض المحافظات، إضافة إلى أن بغداد توجد فيها عمليات العاصمة، والأجهزة الأمنية، والاستخباراتية، ونركز على الأهداف الحيوية، والمنشآت الحكومية لأنها مهمة.

    وأكد الناطق الرسمي بإسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في ختام حديثه، أن الأجهزة الأمنية، اعتقلت عددا من الذين شاركوا في إحراق المؤسسات في محافظات من جنوب البلاد، وتمت إحالتهم إلى التحقيق.

    وتزايدت أعداد المتظاهرين في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، من عشرات الآلاف إلى المليونية، منظمين اعتصامات مفتوحة حتى اللحظة، منذ مساء الخميس الماضي، رغم قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، التي تطلق تجاههم.

    وتشهد 10 محافظات عراقية إضافة إلى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وحل البرلمان، وإعلان حكومة إنقاذ وطني، والتوجه إلى انتخابات تحت إشراف دولي أممي.

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    تسليح الجيش العراقي, تدريب الجيش العراقي, الجيش العراقي
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