وزير الخزانة الأمريكي: "رؤية 2030" فرصة ضخمة لتطوير الاقتصاد السعودي

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، إن المملكة العربية السعودية تقدم حوافز عظيمة لتشجيع المستثمرين، مشيرا إلى أن "رؤية 2030" تمثل فرصة ضخمة لتطوير اقتصاد المملكة.

جاء ذلك خلال كلمة منوشين، اليوم الأربعاء، في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي ينعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخزانة الأمريكية، اعتبر أن رؤية المملكة 2030 تمثل فرصة تحولية ضخمة لتطوير الاقتصاد السعودي.

وقال ستيفن منوشين إن "السوق السعودي يقدم فرصة عظيمة لتشجيع المستثمرين، على أن يكونوا جزءا من هذه الرؤية"، بحسب الصحيفة السعودية

وأكد أن "الوضع الحالي للولايات المتحدة الأمريكية، بلا شك يتأثر بتباطئ النمو الاقتصادي العالمي، مضيفا: "لكني راض عنه".

وتشارك 12 جهة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية، لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية، في "مبادرة مستقبل الاستثمار".

ويتضمن المؤتمر مشاركة 21 جهة تكنولوجية عالمية، مثل هواوي وفيرجين هايرلوب، ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا.

وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.