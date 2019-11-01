مستشار للبيت الأبيض: لا حديث عن الإطاحة برئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي

قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الجمعة أنه لا يوجد أي نقاش بشأن دفع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي للتنحي عن منصبه، بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وعن دونالد ترامب أبلغ كودلو الصحفيين :"عبًر بصراحة عن آرائه بشأن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي ”، لكنه أضاف قائلا ”بالتأكيد.. لا يوجد أي حديث بشأن التخلص منه".

وقال :"السياسة النقدية في اتجاه أفضل كثيرا الآن".

جاء ذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب الذي شن هجوما لاذعا يوم الخميس على مجلس الاحتياطي الاتحادي وباول، قائلا: إن سياسات البنك المركزي الأمريكي تلحق ضررا بالقدرة التنافسية للولايات المتحدة، وحث ترامب مجلس الاحتياطي على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وخفض البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام للمساعدة في دعم النمو في الولايات المتحدة على الرغم من تباطؤ في مناطق أخرى من العالم. لكنه أشار إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى ما لم يتجه الاقتصاد إلى الأسوأ.