أفيخاي أدرعي يغازل إليسا في عيد ميلادها

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا، عبر موقع "تويتر"، وذلك بعد أشهر من حظرها له.

وشارك "أدرعي" مقطع مصور للجندي إسرائيلي بالزي العسكري، وهو يعزف على مجموعة من الآلات الموسيقية على أنغام أغنية "بتمون" لإليسا، وذلك احتفالا بعيد ميلادها في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

كل عام وأنتِ بخير يا #إليسا بمناسبة عيد ميلادك الّي احتفلتِ به في بداية هذا الأسبوع، حبينا نعيد عليكِ بطريقتنا الخاصة. بتأمل تحبي هاي المفاجأة الّي فيها أغنية من أجمل أغانيكِ. على أمل إنّو يجتمع صوت الفن والثقافة في #لبنان ضد إرهاب #حزب_الله. pic.twitter.com/NfXN1eiRh0 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 2, 2019

كما وجه الجندي في لقطات أخرى، رسالة لإليسا باللغة العربية، قائلا لها: "إليسا الغالية يا ملكة الإحساس، صحيح أن عيدك كان في السابع والعشرين من الشهر، وطبعا لا نستطيع أن نستغنى عن تهانينا لك".

واستطرد قائلا: "هل تودين معرفة ما هي هديتنا؟.. تابعينا".

وتعود تفاصيل الخلاف بين إليسا وأفيخاي أدرعي إلى شهر مارس/ آذار، تزامنا مع تصاعد التوتر بين فلسطين وإسرائيل، بعد إطلاق صاروخ من غزة أدى إلى إصابة 7 أشخاص في تل أبيب، لترد إسرائيل بسلسلة غارات جوية على القطاع.

وفي البداية، غردت إليسا عبر حسابها على موقع "تويتر": "أرض فلسطين تضيع ببطء ونحن متفرجون، أي قانون وأي شرع يحول هذه الأرض من أرض سلام إلى أرض حروب؟"، ليرد عليها أدرعي: "نعم حماس مسؤولة عن كل هذا الوضع المؤلم، صور المنزل في البلدة الإسرائيلية الذي تعرض لهجوم حماس الصاروخي الإرهابي دليل على عدوانية وبشاعة هذه الحركة التي تدفع سكان قطاع غزة نحو المزيد من العنف".

وردت إليسا على أفيخاي بـ"هيدي الوقاحة ما بينرد عليها إلا ببلوك محتل وقح".