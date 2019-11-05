الجيش السوداني يعلق على مطالب سحب قواته من اليمن

وأكد العميد عامر محمد االحسن، الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، في مقابلة مع التلفزيون السوداني استمرار مشاركته في التحالف العربي بقيادة السعودية ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن لحين استعادة الشرعية ممثلة بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال إن "مشاركة السودان ضمن التحالف العربي في الحرب اليمنية تعتبر بالنسبة لنا مرضية تماما، وستكون مستمرة لإعادة الشرعية".

وتابع أن "الأنباء عن سحب قواتنا غير صحيحة، ولا يوجد تعليمات بسحب القوات السودانية من اليمن، ومشاركتنا على الأرض لم تنتهي بعد إلي أن تحقق أهدافها".

وأوضح أن "وقف الحرب يظل مطلبا، لأجل استقرار الدولة اليمنية وإعادة السلطة الشرعية، وهذا يأتي بقرار استراتيجي للدول المكونة للتحالف العربي".

جددت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الأحد الماضي، دعوتها للسودان لسحب قواته من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضدها في اليمن، مؤكدة حسن معاملتها للأسرى السودانيين.

وأفاد الناطق باسم القوات المسلحة الموالية للحوثيين، يحيى سريع، في بيان نشره عبر صفحته على (تليغرام)، بأنه التقى في صنعاء بعدد من أفراد الجالية السودانية والأسرى الذين جرى اعتقالهم أثناء المعارك.

ونقل البيان عن سريع تأكيده خلال اللقاء، على "عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين اليمني والسوداني منذ القدم".

وقال سريع، "نقدم رسالة لأخوتنا الشعب السوداني وفي الحكومة الجديدة، نقول لهم نحن أخوة، وما هي فائدة الحرب على إخوانكم؟ عليكم سحب قواتكم من اليمن".