إحباط تهريب 100 طن من مواد لتصنيع المتفجرات في طريقها إلى "أنصار الله"

أحبطت قوات خفر السواحل اليمنية، اليوم الجمعة، عملية تهريب مواد تدخل في صناعة المتفجرات، في البحر الأحمر، غرب اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. قالت وكالة "2 ديسمبر" الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية التابعة للقوات المشتركة اليمنية، إن "خفر السواحل في البحر الأحمر، تمكن من ضبط شحنة تتكون من 2000 كيس (100 طن) من السماد المحظور، كانت في طريقها إلى الحوثيين، على متن مركب بحري متوسط، يقوده بحارة يمنيون، رفعوا على ساريته علم دولة إفريقية".

وأوضحت أن: "عملية المراقبة والمتابعة والضبط للمركب والشحنة والمهربين استغرقت أكثر من 15 ساعة، بدأت بالمراقبة من الثالثة بعد منتصف الليل ثم المتابعة والضبط واقتياد المركب إلى ميناء المخا (غرب تعز) الخامسة عصرا".

وذكرت أن: "السماد المضبوط يحتوي على 46 بالمئة من مادة اليوريا، التي تدخل في صناعة الألغام والمتفجرات".

وأشارت إلى: "أن العملية كشفت عن شبكات تهريب متعددة يستخدمها الحوثيون لتهريب الأسلحة ومواد تصنيع المتفجرات ومواد أخرى".