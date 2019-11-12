أول تعليق من نتنياهو على عملية اغتيال القيادي الفلسطيني أبو العطا

أصدر رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أول تعليق على العملية العسكرية التي قتل فيها القيادي في "سرايا القدس" بهاء أبو العطا.

القدس- سبوتنيك وقال نتنياهو "الجيش والشاباك حددا الموعد وأفضل فرص النجاح، وأنا صادقت على تنفيذ العملية ضد أبو العطا".

وأضاف، في مؤتمر صحفي من مقر وزارة الأمن، "تم اتخاذ قرار إسرائيلي بالإجماع لتصفية أبو العطا في قطاع غزة بعد نقاشات مطولة ومعمقة".

وتابع أن "أبو العطا الذي تم استهدافه في قطاع غزة كان بمثابة قنبلة موقوتة موجهة ضد إسرائيل، أبارك للمخابرات والجيش الإسرائيلي وسلاح الجو على هذه العملية الدقيقة".

كما ذكر نتنياهو أن "إسرائيل غير معنية بالتصعيد ولكنها ستقوم بكل ما يلزم لحماية مواطنيها".

وقتل، فجر اليوم الثلاثاء، قيادي في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة باستهداف إسرائيلي عبر المروحيات العسكرية لمنزل شرق الشجاعية شرق غزة، في وقت قتلت فيه سيدة أخرى وأصيب اثنان آخران.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "مقتل فلسطينيان (رجل وامرأة) وأصيب اثنان آخران في استهداف إسرائيلي لمنزل شرق الشجاعية شرق قطاع غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبرز قادة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بهاء أبو العطا".

وأضاف أدرعي "تمتد المصادقة على العملية من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع السيد بنيامين نتنياهو حيث إن أبو العطا نفذ معظم عمليات ونشاطات الحركة في قطاع غزة وكان بمثابة قنبلة موقوتة".