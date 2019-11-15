زاخاروفا تعلق على مذكرة نص المحادثة بين ترامب وزيلينسكي

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على مذكرة نص المكالمة الهاتفية التي جرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وكتبت زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك": ترامب لزيلينسكي: عندما كنت المالك الوحيد للمنظمة التي ترعى مسابقة ملكة جمال الكون، كانت المتسابقات الأوكرانيات يتميزن بحضورهن."

وأضافت زاخاروفا: "لقد تعرفتم على جزء من نسخة المحادثات السرية بين رئيسي الولايات المتحدة وأوكرانيا. ستكون المذكرة وثيقة مهمة أثناء مناقشة المشرعين الأمريكيين لقضية عزل ترامب.

ونشر البيت الأبيض، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مذكرة تروى فيها المحادثة الهاتفية التي جرت في شهر أبريل/ نيسان الماضي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.