العلماء يعرضون لأول مرة لقطة ثلاثية الأبعاد لـ"سفينة نوح"...صور

تم العثور على بقايا الجسم الكبير في مقاطعة دوغوبايازيت التركية في عام 1959، ولكن الآن فقط الخبراء تمكنوا من وضع صورة ثلاثية الأبعاد لهذا الاكتشاف الغامض.

أظهر العلماء لأول مرة بيانات GPR الرقمية على جبل أغرا في تركيا، حيث عثر على بقايا الجسم الكبير في عام 1959 - من المفترض أن تكون سفينة خشبية كبيرة - تحت الأرض.

تم البحث في مقاطعة دوغوبايازيت الشرقية من قبل خبير رسم الخرائط إيلكان دوروبينار. وسمي الاكتشاف في ذلك الوقت سفينة نوح.

مباشرة بعد الاكتشاف، تلقى عالم التصوير الفوتوغرافي الشهير آرثر براندنبرغر من جامعة ولاية أوهايو (الولايات المتحدة الأمريكية) إذنًا من القيادة العسكرية التركية لفحص هذا الموقع. تم تصنيف نتائج عمل المتخصص بالسرية على الفور.

Слово за Юрием Лозой)



Ученые впервые показали 3D-снимок найденного в Турции «Ноева ковчега» https://t.co/ULRYxyOJqS pic.twitter.com/HTbZIdVOwb — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) November 18, 2019

وكانت أول رحلة علمية رسمية في عام 1985. تم إجراء البحوث من قبل الدكتور صالح بايركتوتان من جامعة أرضروم أتاتورك (تركيا)، بالإضافة إلى موظفي المختبر الوطني بجامعة كاليفورنيا في لوس ألاموس (الولايات المتحدة الأمريكية).

ثم ساعدت صور "جي بي إس" في العثور على جسم كبير تحت الأرض. وقال التقرير العلمي المكون من 80 صفحة والذي تم نشره بعد الدراسة: "من المحتمل جدًا أن يكون الجسم تحت الأرض سفينة".

اليوم فقط، سمحت التكنولوجيا الحديثة بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للجسم الغامض. أنشأها مهندس كمبيوتر وعالم آثار أندرو جونز وعالم الجيوفيزيائي جون لارسن، وفقا لـ"ديلي صباح".