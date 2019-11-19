الدفاع الروسية تعبر عن اندهاشها من تصريحات الخارجية التركية حول "عدم تنفيذ روسيا لوعودها" بشأن سوريا

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الدفاع الروسية تعبر عن اندهاشها من تصريحات الخارجية التركية حول "عدم تنفيذ روسيا لوعودها" بشأن سوريا