"ثوبك نظيف فحارب"... أول توجيه من أمير الكويت لرئيس الوزراء الجديد

استقبل أمیر الكويت مساء اليوم الثلاثاء الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رئيس الوزراء الجديد الشیخ صباح خالد الأحمد الصباح لأداء الیمین الدستوریة.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" نص الحوار الذي دار بين أمير البلاد، ورئيس الوزراء الجديد، وقالت إن رئيس الوزراء أدى أمام الأمير اليمين الدستورية، حيث قال صباح خالد الأحمد: "بسم الله الرحمن الرحیم أقسم بالله العظیم أن أكون مخلصا للوطن وللأمیر وأن أحترم الدستور وقوانین الدولة وأذود عن حریات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

فرد عليه أمير الكويت: "بارك الله فیك یا بوخالد"، وتابع الأمير: "یعني أنت حملناك المسؤولیة.. مسؤولیة كبیرة والله یساعدك علیھا ویساعدك إن شاء الله، أنت ثوبك نظیف فحارب الفساد وحارب المفسدین ولا تخلي أحد یقول شيء غیر صالح، وربنا إن شاء الله یوفقك لصالح البلد ولصالح البلاد والعباد".

فرد عليه رئيس الوزراء الجديد: "سیدي صاحب السمو في البدایة أشكر سموك على ھذه الثقة الغالیة وأسأل الله العلي القدیر أن یعیني على تحملھا وأعاھد سموك على القیام بكل ما استطیع لإستمرار المسیرة المباركة في عھد سموك أسأل الله العلي القدیر أن یدیم الأمن والأمان على كویتنا والنعمة والازدھار في عھد سموكم المیمون". فقال الأمير: "آمین .. آمین یا رب".

ونشرت وكالة "كونا" اليوم الثلاثاء، أمراً أميرياً بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولي منصب رئيس الوزراء أن يتولي حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتي الخارجية والدفاع شاغرتين مما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية"، التي رجحت بحسب مصادر لها عودة أغلب الوزراء الحاليين.

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق، قد اعتذر عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.