جونسون: سنحافظ على تعداد الجيش البريطاني

تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأحد، بالحفاظ على تعداد جيش بلاده، نافيا صحة الإشاعات حول خطط قادة وزارة الدفاع لتقليص أعداد الجنود وإقراض حاملة طائرات جديدة للولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحات لجونسون على هامش إعلانه البرنامج الانتخابي لحزب "المحافظين" البريطاني.

حسب صحيفة "ديلي ميل"، قال جونسون: "لن نقلص قواتنا المسلحة بأي شكل من الأشكال. سنحافظ على حجم قواتنا المسلحة". وأضاف: "في الواقع سنزيد تمويلنا بنسبة 0.5 في المائة فوق معدل التضخم سنويا في هذا البرلمان، لأننا نؤمن بقواتنا المسلحة".

وأردف: "أعني أنني سافرت حول العالم وأنهم (الجنود البريطانيون) محبوبون. ربما تكون القوات المسلحة البريطانية هي الخدمة الأكثر إثارة للإعجاب لدى هذا البلد في بعض أنحاء العالم، وهم يفعلون الكثير من الأعمال الطيبة".

وغرد وزير الدفاع البريطاني بن والاس تعليقا على ذلك عبر حسابه الرسمي على التويتر: "بصفة رسمية: لا توجد خطط لتقليص الجيش".

For the record: there are no plans to shrink the Army. In fact my direction to the Army has been to improve recruiting and retention levels. In the Manifesto there will be new policies to help. This story is nonsense ⁦⁦@Conservatives⁩ https://t.co/rGYZbheAW1 — Rt. Hon Ben Wallace (@BWallaceMP) November 24, 2019

وأضاف: "في الواقع، كانت توجيهاتي للجيش هي تحسين مستويات عمليات تجنيد الأفراد والاحتفاظ بهم. وفي البرنامج الانتخابي، ستكون هناك سياسات جديدة للمساعدة. هذه القصة هراء".

وتأتي تلك المخاوف بعد أن تعهد حزب "المحافظين" في برنامجه الانتخابي عام 2015، بأن الجيش سيحتفظ بـ82 ألف جندي على الأقل، لكن العدد تقلص بالفعل إلى 73 ألف جندي، حسب الصحيفة ذاتها.