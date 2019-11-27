صحيفة تتنشر القائمة الكاملة لحركة المحافظين في مصر

كشفت مصادر في مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، القائمة الكاملة لحركة المحافظين، ونوابهم، التي ستصدر رسميا خلال ساعات.

وقالت المصادر، إنه "من المنتظر أن يؤدي المحافظون الجدد والنواب والمعاونون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضافت المصادر لـ"المصري اليوم"، أن الحركة الجديدة ستشمل ما يقرب من تعيين 16 محافظا جديدا، و23 نائبا ومعاونا للمحافظين، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيعقد اجتماعا مع المحافظين الجدد عقب أداء اليمين القانونية لإطلاعهم على توجيهات المرحلة المقبلة.

وحسب الصحيفة جاء عبد الحميد عبد العزيز محافظا للقليوبية، وجمال نور الدين محافظا لكفر الشيخ، وعصام سعد إبراهيم محافظا لأسيوط، وأحمد عبد الله الأنصاري محافظا للفيوم، وطارق رحمي محافظا للغربية، وطارق الفقي محافظا لسوهاج، ومحمد الشريف محافظا للإسكندرية، وخالد شعيب محافظا لمطروح، وأشرف الدرديري محافظا لقنا، وشريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، وأشرف عطية عبدالباري محافظا لأسوان، وعمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، وإبراهيم الشهاوي محافظا للمنوفية، ومحمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، وأسامة القاضي محافظا للمنيا، وأيمن مختار محافظا للدقهلية.

أما أسماء نواب المحافظين، فكانت: "محمد محمود أبراهيم نائبا لمحافظ المنيا، وحسام فوزى نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأحمد النبوى عطا نائبا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبا لمحافظ القليوبية، وجاكلين عازر نائبا لمحافظ الإسكندرية، وحازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وغادة يحيى نائبا لمحافظ أسوان، وأحمد محمود عبدالعاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وإيناس سمير نائبا لمحافظ جنوب سيناء، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، ولبنى عبدالعزيز نائبا لمحافظ الشرقية، وعمرو مجدى البشبيشى نائبا لمحافظ كفرالشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وجيهان عبدالمنعم نائبا لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وإبراهيم ناجى الشهابى نائبا لمحافظ الجيزة، وهيثم فتحى الشيخ نائبا لمحافظ الدقهلية، وأحمد ناجى عدلى نائبا لمحافظ سوهاج، وهند محمد أحمد نائبا لمحافظ الجيزة، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفى نائبا لمحافظ المنوفية، ودينا الدسوقى نائبا لمحافظ مطروح، أحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبدالقادر نائبا لمحافظ الفيوم.