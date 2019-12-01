الشرطة البريطانية تحقق في تقارير عن دوي انفجار شمالي لندن

وقالت شرطة لندن في تغريدة إنها "على إطلاع بتقرير حول دوي انفجار في منطقة شمالي لندن"، مضيفة إنه "لا يوجد تقارير عن حدوث إنفجار".
ولفتت الشرطة إلى أنها "تحقق في الحادث، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق".
We are aware of reports of a loud bang in the north London area.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 1, 2019
There are no reports of an explosion and police are looking into the incident.
There is no cause for public concern.
ولاحقا، قالت الشرطة إن "الصوت العالي الذي سُمع شمالي لندن كان نتيجة انطلاق إحدى طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني ولا سبب يدعو للقلق".
The loud bang heard throughout north London and surrounding areas was the result of a sonic boom from RAF planes. There is no cause for concern.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 1, 2019
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.
كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، كريسيدا ديك.أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.
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