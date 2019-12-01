الشرطة البريطانية تحقق في تقارير عن دوي انفجار شمالي لندن

قالت الشرطة البريطانية صباح اليوم الأحد إنها تحقق في تقارير عن دوي انفجار شمالي لندن.

وقالت شرطة لندن في تغريدة إنها "على إطلاع بتقرير حول دوي انفجار في منطقة شمالي لندن"، مضيفة إنه "لا يوجد تقارير عن حدوث إنفجار".

ولفتت الشرطة إلى أنها "تحقق في الحادث، وأنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق".

We are aware of reports of a loud bang in the north London area.

There are no reports of an explosion and police are looking into the incident.



There is no cause for public concern. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 1, 2019

ولاحقا، قالت الشرطة إن "الصوت العالي الذي سُمع شمالي لندن كان نتيجة انطلاق إحدى طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني ولا سبب يدعو للقلق".

The loud bang heard throughout north London and surrounding areas was the result of a sonic boom from RAF planes. There is no cause for concern. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 1, 2019

​وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الجمعة أن رجلا يرتدي حزاما ناسفا زائفا كان قد طعن عددا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن قبل أن يطرحه المارة أرضا.

كما أعلنت رئيسة الشرطة البريطانية، كريسيدا ديك.أن اثنين من المصابين الخمسة في هجوم جسر لندن قد لقيا مصرعهما.