استئناف السياحة الدينية الإيرانية في سوريا

قالت إيران إنها استأنفت تسيير رحلاتها الدينية إلى دمشق بعد عدة سنوات من إيقافها بسبب الأزمة السورية.

ونقل التلفزيون الإيراني عن "منظمة الحج والزيارة" قولها "مع استعادة الأمن في سوريا، تقرر استئناف تسيير مواكب الرحلات الدينية إلى العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد عدة سنوات من إيقافها بسبب الحرب الإرهابية التي تشن على سوريا"، كما نقلت صحيفة "الوطن" السورية.

وأكدت المنظمة أن "الرحلات في الوقت الراهن ستستأنف عبر الجو لمدة أربعة أو خمسة أيام لا أكثر، مع فرض قيود على الزوار"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ونوهت منظمة الحج والزيارة إلى أن الراغبين بزيارة الأماكن الدينية في سوريا، يمكنهم مراجعة المكاتب السياحية التي تحمل رخصة من منظمة الحج والزيارة الإيرانية.