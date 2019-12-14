بعد لقاء السراج... أنقرة ستواصل "الدفاع عن حقوقها الشرعية بمياه المتوسط"

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن بلاده متمسكة بالدفاع عن حقوقها ومصالحها في شرق البحر المتوسط.

القاهرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في تغريدة عبر "تويتر" صباح اليوم السبت إنه التقى "رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، على هامش فعاليات منتدى الدوحة؛ لمناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وطرابلس حول ترسيم الحدود البحرية".

At our meeting in #Doha w/ Fayez al-Sarraj, President of the Presidency Council of #Libya, discussed MoU on Delimitation of Maritime Jurisdiction Areas. Will resolutely continue to defend our legitimate rights and interests in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/wneHVpgH3g — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) December 14, 2019

وأضاف وزير الخارجية التركي قائلا: "ناقشنا مذكرة تفاهم، وأكدنا أننا سنستمر في الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا الشرعية في شرق البحر المتوسط".

يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي السياق نفسه، صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.