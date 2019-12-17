واشنطن تطلب مساعدة العراق لوقف استهداف قواعدها

طلب وزير الدفاع الأمريكي من رئيس الوزراء العراقي، في اتصال هاتفي، المساعدة في وقف الهجمات على قواعد الولايات المتحدة وجنودها في العراق.

وفي اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، دعا إسبر الجانب العراقي إلى تقديم المساعدة في وقف الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق.

وطالب إسبر بمنع الهجمات على الجنود والمنشآت الأمريكية وقوات التحالف الدولي، معبرا عن دعم بلاده لـ"عراق آمن وذي سيادة" بحسب "سي إن إن".

وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قد كشف، يوم الجمعة الماضي، أن إيران قد تكون مسؤولة عن الهجوم على قاعدة بلد الجوية، في العراق، لكنه اعتبر أن القيادة العسكرية تقوم بالتحقيقات اللازمة في هذا الموضوع.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، في تصريح للصحفيين: "نحن ننتظر كل الأدلة... لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه".

وتستضيف قاعدة "بلد" قوات أمريكية ومتعاقدين وتقع على بعد نحو 80 كم إلى الشمال من بغداد.

وسقطت 5 صواريخ، الأسبوع الماضي، على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق، دون سقوط ضحايا.

وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.