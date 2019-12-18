فرشينين يناقش مع السفير التركي في موسكو تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين

ناقش نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، مع السفير التركي لدى روسيا، محمد سمسار، الوضع "على الأرض" في سوريا وكذلك تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء: "استقبل نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، سفير الجمهورية التركية في موسكو محمد سمسار بناءً على طلبه".

وأضاف البيان: "جرت مناقشة مفصلة حول القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك التسوية السورية".

وأضاف "تم فحص الوضع على الأرض في منطقة البحث والإنقاذ ومهام تقديم المساعدة الإنسانية الطارئة للسوريين المحتاجين في جميع أنحاء البلاد".