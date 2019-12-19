وكالة: شخصية جديدة لرئاسة الحكومة اللبنانية اليوم بأغلبية نيابية

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن الاستشارات النيابية التي من المقرر عقدها اليوم في قصر بعبدا الرئاسي قد تنتهي بتسمية شخصية جديدة لرئاسة الحكومة اللبنانية المقبلة وذلك من خلال حصوله على الأغلبية النيابية

وذكرت مصادر لوكالة "​النشرة" اللبنانية​ أنه بات من شبه المحسوم تكليف الوزير السابق ​حسان دياب​ لتأليف ​الحكومة​ اليوم من القصر الرئاسي في بعبدا.

وأضافت المصادر للوكالة أن نسبة النواب الذين سيسمون دياب تزيد عن 75 نائبا أكدوا ليلة أمس الأربعاء أنه سيكون خيارهم هذه الشخصية بالتحديد.

وتابعت المصادر: "الأمور ستكون مرهونة باجتماع كتلة "المستقبل"، فإذا قررت تسمية بديل عن رئيسها ​سعد الحريري​ مقبول لدى القوى السياسية كالوزيرة ​ريا الحسن​ أو الوزير السابق ​خالد قباني​، فستسمي ​الكتل النيابية​ ما يطرحه الحريري عندها وهو أمر مستبعد بسبب توجه الحريري لعدم تسمية أحد".

وكان الحريري قد أعلن يوم أمس الأربعاء أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.