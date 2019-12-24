"حادثة خطيرة"... أنقرة تحتج على إحراق سيارة دبلوماسي تركي

أعلنت تركيا احتجاجها الشديد على إحراق سيارة تابعة لدبلوماسي في القنصلية التركية بمدينة سلانيك في اليونان.

قال حامي أقصوي المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أمس الإثنين: "نحتج بشدة على إحراق سيارة خاصة لموظف في القنصلية في سلانيك"، بحسب موقع وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأضرم مجهول أو مجهولون، صباح أمس، النار بسيارة دبلوماسي تركي يعمل في القنصلية العامة التركية في مدينة سلانيك اليونانية.

وأكد أقصوى أنهم (في الخارجية التركية) أعربوا عن رد فعلهم على الموضوع للسفارة اليونانية في أنقرة، والسلطات اليونانية عبر السفارة التركية في أثينا، ووصف الحادثة بالـ"خطيرة".

وأشار أقصوي إلى ارتفاع حالات مماثلة ضد الدبلوماسيين الأتراك وممتلكاتهم في اليونان خلال السنوات الأخيرة.

ودعا المتحدث السلطات اليونانية إلى منع مثل هذه الحوادث، عبر اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البعثات والدبلوماسيين الأتراك على أراضيها، وتقديم مرتكبي الاعتداءات إلى المحاكمة ومعاقبتهم بالعقوبة التي يستحقونها.

وتشهد العلاقات التركية اليونانية توترا على خلفية توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، في ليبيا مذكرتي تفاهم.

وكان قد استعرض القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر ووزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، انعكاسات مذكرتي التفاهم التي أبرمتهما أنقرة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية على الأوضاع في المنطقة.