طالبان تخطف 27 ناشطا على أحد الطرق السريعة غربي أفغانستان

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن نائب حاكم إقليم فراه مسعود بختوار، أكد أن النشطاء كانوا على متن 6 سيارات متجهين من إقليم هرات إلى إقليم فراه المجاور مساء أمس الثلاثاء عندما أوقف رجال طالبان قافلتهم على طريق سريع رئيس واقتادوهم إلى مكان غير معلوم.

من جهته، قال العضو في جماعة "السلام" بسملة واتاندوست، إن النشطاء كانوا يخططون للسفر إلى بضع مناطق في إقليم فراه للدعوة إلى السلام ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في أفغانستان.

ومنذ عام 2001، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعملية في أفغانستان ضد حركة "طالبان" المتطرفة وغيرها من الجماعات، بما في ذلك تنظيم "داعش" وتنظيم "القاعدة" (الإرهابيان المحظوران في روسيا وعدد كبير من الدول).