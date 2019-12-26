بصادرات إلى الصين والعراق... 60 مليار دولار حجم التجارة الخارجية الإيرانية

بلغ حجم التجارة الخارجية الإيرانية خلال الـ9 أشهر الأخيرة 60 مليار دولار، حسب ما أعلن مسؤول دائرة تنمية صادرات السلع والخدمات في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، فرهاد نوري.

ونقلت وكالة "إرنا" عن نوري قوله، إن حجم التجارة الخارجية لإيران مع دول العالم بلغ 60 مليار دولار منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدأ في 21 آذار/ مارس) إلى غاية الآن رغم الحظر والضغوط الاقتصادية المفروضة على البلاد.

وأوضح نوري، أن غالبية صادرات البلاد تذهب إلى الصين والعراق والإمارات وأفغانستان وتركيا فيما تعد تركيا والإمارات وألمانيا أكبر شركاء إيران في مجال الواردات.

وتابع نوري "75 في المئة من صادرات البلاد تتم في إطار 15 مجموعة سلعية إلى 5 دول فقط، لذا نأمل في ظل إجراءات الحكومة وجهود القطاع الخاص والمصدرين زيادة تنويع صادرات السلع إلى المزيد من دول العالم".

في سياق آخر، أعلن الممثل التجاري الروسي في إيران، رستم جيغانشين، اليوم الخميس، أن حصة الحسابات المتبادلة بين روسيا وإيران بالعملات الوطنية تجاوزت الـ50 في المئة.

وقال جيغانشين لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت الحسابات في 2018 بالعملات الوطنية تزيد قليلا على 40 في المئة، فإن هذا الرقم في عام 2019 تجاوز الـ50 في المئة بالفعل".

وأضاف أن مسألة استخدام "العملات الوطنية" تحمل طابعا مهما للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وإيران، منوها إلى نمو التسويات المتبادلة في العملات الوطنية.