صحيفة: طلب التروي من دياب في تشكيل الحكومة اللبنانية

بعد تكليف الأغلبية النيابية اللبنانية حسان دياب تأليف الحكومة الجديدة، يقوم الأخير بجملة من الاتصالات واللقاءات للتوصل إلى صيغة حكومية تراعي التوازنات والشارع اللبناني المنتفض.

وكشفت مصادر خاصة مقربة من رئاسة الجمهورية لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ طلبا من الرئيس المكلف ​تأليف الحكومة،​ ​حسان دياب،​ التروي في التأليف الحكومي بعدما لمسا استعجاله لإنجاز التشكيل خلال أيام مضت.

وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، أن طلب التروي جاء لعدد من الأسباب، بينها أن أسماء مقترحة في اللائحة التي قدمها دياب غير معروفة.

وتابعت قائلة: "إن الحاجة ملحة إلى معرفة معلومات عن سيرهم الذاتية وخبراتهم ونوعية اختصاصهم".