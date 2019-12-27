3 شركات أدوية فلسطينية تعتزم دخول السوق الروسية

موسكو - سبوتنيك. وقال نوفل، في مؤتمر عقد اليوم في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا": "الصناعات الدوائية مهمة جدا في السوق الروسية وكبيرة، لكن إجراءات تسجيلها وعملها ليست سهلة في كل العالم على وجه التحديد، لكن على الأقل هناك 3 شركات فلسطينية تعمل في هذا القطاع لتبدأ أولا تسويق بعض منتجاتها لتبية الحاجة في السوق الروسية على وجه التحديد، وثانيا أن تعمل شراكات تجارية في هذا الموضوع."

وأضاف السفير الفلسطيني" كذلك يدور الحديث أنه من خلال هذه الشركات الفلسطينية شركتين روسيتين تعملان بعض الصناعات الدوائية الروسية في فلسطين إن شاء الله قريبا".