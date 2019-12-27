تركيا: نقاط المراقبة في إدلب تستطيع الدفاع عن نفسها

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، ناديدا شبنم أكطوب، اليوم الجمعة، أن النقاط التركية الموجودة في نقاط "خفض التصعيد" في إدلب قادرة على الدفاع عن نفسها.

وخلال مؤتمر صحيفي أقيم على خلفية تقييم أنشطة الوزارة خلال 2019، في العاصمة أنقرة، قالت أكطوب "إذا حصل هجوم على هذه النقاط، فإنها قادرة على الدفاع عن نفسها وقادرة على القتال".

وأكدت المتحدثة عدم وجود أي مخاطر أمنية حول نقاط المراقبة أو بما يخص عملية إمدادها مؤكدة على أنه "رغم أن واجباتها في المنطقة تتمثل في مراقبة الأنشطة وإعداد التقارير عنها، إلا أنها قادرة على مواجهة أي هجوم ضمن نطاق الدفاع عن النفس".

ونوهت أكطوب إلى أن تركيا تقوم بالتنسيق مع روسيا لعدم وقوع أي حادث، في نقاط المراقبة الـ 12 التي كانت قد أقيمت في نقاط "خفض التصعيد" في إدلب، بحسب "الأناضول".

وأوضحت أكطوب أن قوات الجيش التركي قد نفذت 150 عملية داخل البلاد وخارجها، وأنها فككت 1066 عبوة ناسفة و1015 قطهة سلاح، و69 صاروخا.