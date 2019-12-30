برهم صالح يستقبل السفير الإيراني لدى العراق

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الاثنين، في قصر السلام ببغداد، السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي.

وذكرت وكالة "إسنا" الإيرانية أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على الأواصر والمصالح المشتركة بين العراق وإيران، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين.

وأضافت "تمت الإشارة إلى أهمية دعم الاستقرار في العراق واحترام الإرادة الوطنية العراقية في الإصلاح دون تدخلات خارجية".

وتابعت "ركز اللقاء على أن العراق المستقر المستقل هو دعامة أساسية للأمن والتفاهم الإقليمي، وساحة لتلاقي المصالح الدولية والإقليمية لخدمة رفاه وسلام شعوب المنطقة وبلدانها على أساس المصالح المشتركة".