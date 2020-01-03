"حزب الله" ينفي سقوط ضحايا من عناصره في الغارة الأمريكية على سليماني

نفى "حزب الله" اللبناني، اليوم الجمعة، سقوط ضحايا من عناصره في الغارة الأمريكية على مطار بغداد، التي قتل فيها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأصدرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" بيانا قالت فيه إنه "يتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن سقوط شهداء لبنانيين في الغارة الأمريكية العدوانية على العراق. إن العلاقات الإعلامية في حزب الله تؤكد أن كل ما يتم تداوله من شائعات بهذا الخصوص غير صحيح بتاتا"، وذلك بحسب قناة "الجديد".

وكان المتحدث الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، اليوم الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني. في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".